Coronavirus: les Flamands seront invités par courrier, mail et SMS à se faire vacciner 

Ce sera une lettre avec un code de pas moins de 33 lettres et chiffres, explique le quotidien Het Belang van Limburg.

Selon Joris Moonens de l'Agence flamande pour les soins et la santé, il n’y a pas lieu de s’inquiéter sur la longueur de ce code : "C'est un code long, mais cela ne devrait pas poser de problème, surtout si vous utilisez un smartphone ou communiquer par e-mail. Vous n'avez pas du tout besoin de ce code et il vous suffit de cliquer sur le lien pour confirmer ou reporter votre rendez-vous. Et il y a une autre solution : il y a un code QR sur la lettre. Vous pouvez le scanner."

Pour ceux ou celles qui seraient analphabètes numériques ou qui n'ont pas de smartphone ou d'ordinateur à leur disposition, par exemple - la lettre comporte également un numéro de téléphone vers un centre d'appel local.

La lettre contient deux dates pour la vaccination : une pour la première injection et l’autre pour la seconde. Joris Moonens souligne que chacun doit répondre à l'appel. "Si vous voulez venir, confirmez pour que le centre de vaccination puisse s'organiser. "

Même ceux ou celles qui ne veulent pas du vaccin devraient annuler: "Nous savons alors que nous avons une place libre pour quelqu'un d'autre."