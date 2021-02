L’affaire Sihame El Kaouakibi remet en question le financement des partis politiques

Les chiffres de ce graphique proviennent de Bart Maddens, politologue à la KU Leuven et expert en matière de financement des partis politiques. Il y a d’ailleurs consacré un livre à ce sujet, "De prijs van de politiek" ("Le prix de la politique").

Il en ressort que la N-VA est le parti qui a dépensé le plus pour les élections. Et ce n'est pas surprenant : du côté flamand, c'est le plus grand et donc aussi le plus riche. Elle a dépensé 5,76 millions d'euros pour toutes les élections de 2019 (c'est-à-dire pour les parlements flamand, fédéral, bruxellois et européen réunis).

Au total, les partis flamands ont dépensé un peu moins de 22 millions d'euros pour la campagne électorale de 2019.

Chaque parti choisit sa propre stratégie: l'un donne par exemple un peu plus à certains candidats, l'autre s'investit beaucoup dans la campagne numérique. Le Vlaams Belang a dépensé 1,66 million d'euros pour sa campagne en ligne, beaucoup plus que la N-VA (1,13 million) ou que l’Open VLD (0,93 million).