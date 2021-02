La Flandre veut réactiver plus de personnes malades de longue durée

Actuellement, les chiffres restent quelque peu en deçà des ambitions: l'ambition pour 2020 était d’accompagner 5 000 personnes, mais seulement 3 602 y ont participé.

Malgré ces résultats peu encourageants, la ministre Crevits souhaite encore augmenter la cadence et arriver à 10 000 accompagnements d'ici 2023 : "Bien sûr, tous ceux qui sont malades depuis longtemps ne peuvent pas retourner au travail et notre premier objectif reste la guérison", déclare la ministre Crevits.

Avant d’ajouter: "Par contre, pendant le processus de guérison, on devrait plus rapidement penser au retour au travail. Des études nous apprennent que plus les gens sont éloignés du marché du travail, plus ils ont peur d'y retourner. Il existe de bons outils et mécanismes pour aider les gens à se remettre au travail, étape par étape. Nous devons veiller à ce que la rupture avec le marché du travail ne devienne pas totale lorsque les gens sont malades."

Le plan vise également un "changement de mentalité". "L'accent doit être mis sur ce que les gens peuvent encore faire, plutôt que sur ce qu'ils ne peuvent plus faire", ajoute la ministre. L'un des objectifs est de mieux faire connaître les services du VDAB au secteur de la santé, afin que, par exemple, les médecins généralistes puissent mieux montrer le chemin du travail aux personnes handicapées.