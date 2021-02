Le président de l'Open VLD sur l'affaire El Kaouakibi : "Le silence des autres partis sur cette affaire est frappant"

"On a déclenché une tempête sur notre parti à cause du dossier Let's Go Urban, mais soyons honnêtes, de nombreux partis ont effectué des transferts et engagé des lapins blancs. Le silence des autres partis sur le dossier est frappant. L'indignation sélective l'est aussi", s’exclame le président de l’Open VLD.

"Si l'on accuse mon prédécesseur (Gwendolyn Rutten, alors présidente du parti) de donner à un nouveau candidat un budget de soutien de 50 000 euros, alors nous devrions voir ce que quelqu'un comme Tom Van Grieken (Vlaams Belang) a dépensé dans les réseaux sociaux au cours des trois derniers mois. C'est trois ou quatre fois plus. Cela a également été fait avec l'argent des contribuables et il ose ensuite produire un film dans lequel il affirme qu’une politicienne libérale se remplirait les poches."



Egbert Lachaert lance à son tour un appel en faveur de "plus d’honnêteté intellectuelle": "Cette semaine, la politique en général a fait piètre figure, c'est exact. En tant que parti, nous allons en tirer des leçons, mais chaque parti doit balayer devant sa propre porte."