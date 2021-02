La commune de Knokke-Heist déconseille de se rendre dans le centre-ville très fréquenté

En raison de l'interdiction des voyages à l'étranger, de nombreuses personnes choisissent de faire des excursions dans leur propre pays pendant les vacances de carnaval. Les offices de tourisme de la côte ont enregistré jusqu'à 30 % de réservations de plus qu'à la même période en 2020. Pendant ce week-end de la Saint-Valentin, les hôtels de la côte peuvent même compter sur un taux d'occupation de 80 %.

Samedi après-midi, le baromètre de l'activité en ligne dans le centre de Knokke indiquait déjà orange, qui signifie "très fréquenté". Aujourd'hui, il y a de nouveau trop de gens dans les rues commerçantes et sur la digue de Knokke.

Le conseil communal demande donc à tout le monde de rester à l'écart de Knokke-Heist pour le moment. "De cette façon, il reste agréable et sûr pour les visiteurs et les résidents actuels", explique-t-on. Les touristes sont évidemment toujours les bienvenus à Knokke-Heist quand c'est plus calme.

Dans la plupart des autres villes côtières, le calme est présent tout le week-end. À Ostende, le code jaune indique une certaine affluence dans le quartier de la gare et dans les rues commerçantes.