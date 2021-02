La N-VA a dépensé plus que le Vlaams Belang en publicités sur Facebook en janvier

Loin derrière, on retrouve Groen, l'Open Vld, le sp.a, le CD&V et le MR dont les dépenses oscillent entre 15.000 et 17.000 euros. Le PS, Ecolo et DéFI ferment quant à eux la marche avec des budgets entre 1400 et 1600 euros.



Si on compare les coûts publicitaires en fonction des groupes linguistiques, les partis flamands ont dépensé 13 fois plus en annonces que les partis francophones. DéFi, MR, PS, Ecolo, CDH ont dépensé ensemble 26.541 euros contre 355.238 euros pour Groen, sp.a, Open VLD, CD&V, N-VA et le Vlaams Belang. A noter que le PTB-PVDA, parti national, a dépensé 82.721 € sur le mois de janvier, en grande partie pour communiquer vers l’électorat néerlandophone.