20.000 bougies au Sportpaleis pour une levée de fonds en faveur du secteur de la musique

"Lights for Live", une campagne de récolte de fonds pour le secteur de la musique live en Belgique, a permis de remplir virtuellement le Sportpaleis d'Anvers dimanche. Quelque 5.000 personnes y ont réservé une place, symboliquement occupée par une bougie en guise de soutien au secteur. Au total, plus de 50.000 euros ont ainsi été récoltés. En guise de remerciement, des groupes et artistes tels que Clouseau et Niels Destadsbader ont donné un mini concert dans la grande salle illuminée.