Covid-19 : Recul de 10% de la moyenne des hospitalisations quotidiennes

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1.598 (-5% sur une semaine), dont 307 en soins intensifs. En un mois, cela représente au total 310 patients de moins, pour 39 de moins aux soins intensifs.

Le ratio de lits de soins intensifs occupés par des patients Covid-19 est de 15% à l'échelle du pays (17% il y a un mois), et varie de 4% en Brabant wallon à 22% en Flandre occidentale.

Le nombre moyen d'infections au coronavirus s'est élevé à 1.882 par jour entre le 5 et le 11 février, en baisse de 19% par rapport à la semaine précédente. Depuis la mi-mars, le pays totalise 738.631 contaminations confirmées par un test.

Le taux de positivité, qui rapporte le nombre de contaminations au nombre de tests (et non de personnes testées) est de 5%.

Le taux de reproduction du virus, calculé sur la base des nouvelles contaminations, est de 0.873. Ce ratio indique que l'épidémie tend à diminuer puisqu'il est inférieur à 1 (elle tend à se poursuivre lorsque ce chiffre est supérieur à 1). Il est uniquement très légèrement supérieur à 1 dans la province du Luxembourg (1,020). Le taux de reproduction calculé sur la base des nouvelles hospitalisations est également inférieur à 1 (0,94) pour le pays.

Quant à l'incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s'établit actuellement à 257 pour la Belgique. Les taux les plus élevés sont rapportés dans le Brabant wallon (315, en baisse de 29%), en province de Luxembourg (307, -3%) et en Flandre occidentale (295, -19%).

Le nombre de décès quotidiens dus au Covid-19 est resté relativement stable, à 40,9 par jour sur la période entre le 5 et le 11 février. Sur ces sept jours, 286 décès liés au virus ont été rapportés, dont 190 en Flandre, en 68 Wallonie et 28 à Bruxelles. Plus de la moitié des personnes décédées (158) étaient des résidents de maisons de repos ou de maisons de repos et de soins. Environ 85% des décès rapportés concernaient des personnes de plus de 75 ans.

Depuis le début de la pandémie, 21.662 décès ont été liés au virus en Belgique, dont environ 3.000 pour lesquels la présence du virus n'a pas été confirmée par un test de laboratoire lors de la première vague.

Selon les derniers chiffres disponibles (jusqu'au 13 février inclus), 365.355 personnes en Belgique ont reçu une première dose de vaccin, soit 3,2% de la population totale, mais 7% de la population âgée de 65 ans et plus. Parmi les personnes vaccinées, 186.277 (dont 110.278 âgées de 65 ans et plus) ont déjà reçu une seconde dose.