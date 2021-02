Elise Mertens éliminée en huitièmes de finale de l’Open d’Australie

Après trois premiers tours bouclés sans trembler et gagné en deux sets, qui étaient venus s'ajouter à sa victoire au Gippsland Trophy, le tournoi WTA 500 préparatoire au premier Grand Chelem de l'année, la N.1 belge a donc été éliminée. Et elle va sans aucun doute éprouver des regrets.

Dans le premier set, elle a mené 4-0 et puis 5-2. La perte de ses deux mises en jeu suivantes ont remis les deux joueuses à égalité (5-5). Le jeu décisif les a départagé. Là encore la Limbourgeoise a mené 3/2 avec deux services à suivre. Mais contrairement au match précédent contre Bencic, le service n'était pas au rendez-vous. Muchova fila à 3/6. Mertens sauva deux balles de set avant de céder 5/7. La Tchèque de 24 ans réussi le break dès l'entame du second set mais elle cédait à son tour son service dans le 4e jeu (4-4) et ne profitait pas d'un balle de break dans le suivant, si bien que Mertens pouvait faire la course en tête. Mais à 5-5, elle a de nouveau perdu son service. Il n'en fallu pas davantage à son adversaire pour conclure sur sa mise en jeu.

Elise Mertens avait dominé Muchova (6-4, 6-2 en 1/8e de finale à Ostrava en octobre 2020) dans leur seule précédente confrontation. Au classement WTA, Mertens ne perdra pas de points puisqu'elle a égalé sa performance de l'an dernier en arrivant en huitièmes de finale. Sa demi-finale à Melbourne en 2018 reste sa meilleure performance en Grand Chelem à ce jour.

La N.1 belge, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, défiera les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, 7e tête de série, pour une place dans le dernier carré du double dames mardi.