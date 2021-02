Le policier David Stevens obtient le prix de la personnalité de la mobilité de l'année 2020

Il y a 15 ans, David Stevens commençait sa carrière au sein de la toute nouvelle brigade cycliste créée à la police de Bruxelles. Aujourd’hui il en est devenu le visage. Et même si cette brigade cycliste inflige de nombreuses amendes, elle est plus populaire que jamais. Ce prix en est la preuve. "Bien sûr, nous ne dressons pas des procès-verbaux juste pour le plaisir. Nous voulons rendre la ville plus agréable à vivre. Nous effectuons un suivi quotidien, effectuons des analyses et sommes en contact avec les habitants et les autorités. C'est un travail très stimulant. Nos collègues sont très motivés pour faire de leur ville un endroit plus sûr et plus convivial.