Opération de sauvetage sur la glace d’un chat, la tête coincée dans un paquet de chips

Dimanche matin, Ivo Hendrikx avait l'intention de photographier le lever du soleil sur la piste cyclable qui passe à travers les eaux gelées de Bokrijk, lorsqu'il a eu l’attention attirée par un animal sur la glace. "Quand j'ai vu un animal noir au loin, j'ai d'abord pensé à un canard. Mais lorsque j'ai examiné la tache noire de plus près avec mon téléobjectif, j'ai constaté qu'il s'agissait d'un chat. L'animal était coincé avec la tête dans un sac de chips vide. Comme il y avait un trou dans la glace à proximité du chat, il était impossible de l'approcher.

Entre-temps, d'autres randonneurs avaient repéré l'animal. La police de Bokrijk était injoignable en raison d'une panne d'électricité. Alors que les personnes présentes tentaient de joindre le Natuurhulpcentrum et le 112, quelqu'un a eu l'idée d'appeler le gardien du domaine".

Le garde forestier, qui n'habite qu'à quelques pas de là, est arrivé très vite. "Il a revêtu une tenue spéciale qui lui couvrait complètement le corps". "Il est allé très prudemment sur la glace avec un filet de pêche et a réussi à attirer l'animal vers lui. Une fois sur la terre ferme, le sac de chips lui a été retiré. Comme l'animal frissonnait et convulsait, nous craignions le pire. Une dame a immédiatement enveloppé le chat dans son foulard et l'a emmené dans un endroit chaud. Miraculeusement, l'animal a survécu".



