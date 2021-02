Un important trafic de cigarettes  démantelé dans le Limbourg : près de 8 millions de cigarettes saisies 

Des contrôles ont été menés à quatre endroits. Quatre tonnes et demie de tabac ont notamment été découvertes à Oudsbergen. Plus de 7 millions de cigarettes et 1,2 tonne de tabac à rouler ont été saisies à Bavikhove. La production était visiblement destinée au Royaume-Uni, selon le SPF. Les personnes arrêtées sont sept travailleurs de l'usine et trois dirigeants du réseau. La prise équivaut à 3,7 millions d'euros d'impôts éludés.