"Vous n’êtes pas un lama ! Ne crachez pas en rue": l’étonnante campagne de la commune de Jette

Peu de gens le savent, mais cracher sur la voie publique est une pratique interdite en Région bruxelloise. A Jette, les habitants de certains quartiers sont de plus en plus nombreux à se plaindre de personnes qui rejettent leurs glaires et autres mollards en rue. La commune a dès lors décidé d’agir en lançant une campagne de sensibilisation.

"Nous avons installé nos affiches dans plusieurs quartiers de Jette, sur base des plaintes émises par les habitants", explique l’échevin de la Propreté, Mounir Laarissi (PS). "Par endroits, nos affiches concernent les heures de sortie des poubelles, ou le dépôt de déchets clandestins. Mais près de la place Reine Astrid, la plupart des plaintes concernent les crachats en rue. C’est pourquoi nous avons lancé la campagne du lama", poursuit-il.

"L’objectif est surtout de sensibiliser les gens", souligne encore Mounir Laarissi. "Nous n’allons pas immédiatement sanctionner. Il y aura d’abord un avertissement, ou une petite amende administrative de 52 euros. Mais les personnes prises sur le fait à maintes reprises risqueront une amende de 350 euros", prévient-il.