L'UZ Brussel doit tripler le nombre de lits pour des troubles alimentaires chez des enfants et adolescents

Durant la crise sanitaire, la demande d'intervention pour les troubles alimentaires a énormément augmenté, y compris parmi le groupe cible des 10 à 15 ans. Cependant, il n'y a pas assez de lits en Flandre et à Bruxelles, ce qui entraîne de longues listes d'attente pour ce groupe cible. Les enfants et les adolescents sont accueillis le plus souvent au sein de services pédiatriques de centres hospitaliers ne présentant pas de réelle expérience en la matière, où ils sont obligés d'attendre l'aide appropriée. L'UZ Brussel augmente donc le nombre de lits de traitement dans le département de pédiatrie de trois à neuf.

Ursula Van den Eede est la coordinatrice de la clinique alimentaire de l'UZ Brussel. Elle souligne l'importance d'un traitement approprié. "Il est très important que le diagnostic d'un trouble alimentaire soit posé très rapidement et que le traitement par une équipe expérimentée commence le plus tôt possible. L'impact de l'insuffisance pondérale chez les enfants et les adolescents est important, non seulement psychologiquement mais aussi physiquement. Par exemple, la malnutrition peut réduire le fonctionnement de plusieurs organes et même entraîner un arrêt de la croissance".