Le plus grand centre de vaccination du pays officiellement ouvert au Heysel

Contrairement à la Flandre et à la Wallonie, les Bruxellois peuvent choisir où ils souhaitent se faire vacciner. Après avoir reçu leur lettre de convocation par courrier, par courriel ou même par SMS, ils doivent s'inscrire en ligne et prendre deux rendez-vous. Ils choisissent eux-mêmes le jour, l'heure et le lieu, alors que dans les autres régions, cela est prédéterminé.

L'objectif est de vacciner au minimum 70% de la population bruxelloise (c'est-à-dire au moins 940.000 Bruxellois de plus de 18 ans), en donnant la priorité aux groupes à risque identifiés. Et ce, pour obtenir in fine une immunité de groupe et endiguer la propagation du coronavirus, conclut la Commission communautaire commune (Cocom).