Les usines Audi Brussels et Volvo Gent confrontées à la pénurie de puces électroniques

Des dizaines de puces électroniques sont aujourd'hui utilisées dans l'industrie automobile. Mais la crise du coronavirus a compliqué leur livraison alors que, dans le même temps, la demande augmente puisqu'elles sont également utilisées dans les smartphones, les PC -deux éléments incontournables du télétravail- et les consoles de jeux.

L'usine Volvo Cars à Gand, qui emploie 6.500 personnes, est confrontée depuis Noël à des incertitudes sur ses livraisons.

La pénurie actuelle est mondiale et a contraint Audi Brussels à suspendre sa production la semaine prochaine. Les travailleurs en production seront placés en chômage temporaire. L'usine bruxelloise d'Audi n'est d'ailleurs pas a seule touchée par cette pénurie. Une usine Ford en Allemagne a ainsi dû fermer ses portes durant un mois et des constructeurs tels que Honda, Toyota, Volkswagen et Daimler connaissent des problèmes similaires. A Bruxelles, la production sera arrêtée de lundi matin à vendredi soir, a confirmé le porte-parole du site.

L'usine a toutefois obtenu la garantie que les puces seront livrées la semaine prochaine afin que la production puisse reprendre.