L’hebdomadaire flamand Knack fête ses 50 ans d’existence

Un tel hebdomadaire n'existait pas encore en Flandre. Le journal Het Volk avait bien son supplément hebdomadaire Spectator; il y avait des magazines de télévision (comme Humoradio) ou des magazines féminins (Libelle, Het Rijk der Vrouw) et des magazines illustrés comme Panorama ou De Post. Mais un magazine d'information général et indépendant, avec des informations nationales et internationales, du sport et de la culture, des reportages et des interviews, des photos et des cartoons, était quelque chose de nouveau. Le groupe Roularta, un imprimeur de Roulers (Flandre occidentale) et éditeur de ce qui était alors principalement des magazines publicitaires gratuits, y a vu une opportunité. Aujourd'hui, si le siège de l'entreprise et l'imprimerie se trouvent à Roulers, la régie publicitaire du groupe se trouve à Zellik (Brabant flamand) et la rédaction à Bruxelles.

Les premiers Knacks n'avaient qu'une couverture et des pages publicitaires en couleur ; les articles rédactionnels et les photos étaient en noir et blanc sur un papier journal d’une qualité légèrement supérieure. L'étrange nom "Knack" s'inspire du titre d'une comédie de film britannique des années 60 : "The knack and how to get it". En anglais, "a knack" signifie du talent.