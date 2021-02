La princesse Delphine présente pour la première fois à l'hommage aux défunts de la famille royale

La princesse Delphine et son mari ont participé mercredi à un hommage aux membres défunts de la famille royale dans la crypte royale de l'église Notre-Dame de Laeken. Après la rencontre avec Albert et Paola au Château du Belvédère et celle avec le roi Philippe au Château de Laeken, il s'agit de la troisième rencontre privée rendue publique depuis la reconnaissance officielle de Delphine Boël comme princesse de Belgique.