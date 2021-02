Les classiques cyclistes du début de saison se dérouleront sans public

Les mesures resteront en vigueur jusqu'au 5 avril, au lendemain du Tour des Flandres, donc. "Jusqu'au 5 avril, il est interdit d'organiser des activités périphériques ou des activités commerciales supplémentaires à l'occasion des courses cyclistes", détaille Carina Van Cauter. "Nous interdisons également le public au départ, à l'arrivée, dans les monts et dans les zones pavées. Le port du masque est obligatoire sur le parcours une heure avant et une heure après le passage des courses et nous mettons en place également une interdiction d'utilisation des drones.

La police contrôlera de manière stricte ces mesures et verbalisera si nécessaire. Une infraction coûtera au moins 250 euros. Toutes ces mesures seront communiquées à plusieurs reprises par différents canaux. C'est dommage, mais le fan de cyclisme doit vivre ces courses en Flandre Orientale de chez lui. Regardez-les à la maison et évitez les P.V.", a conclu Van Caute