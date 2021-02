Un jeune homme de 18 ans sauve un chien tombé dans un lac gelé au Bois de la Cambre

Arno faisait un jogging dans le grand parc bruxellois lorsqu’il a remarqué l’agitation d’un groupe de personnes au bord du lac. Il a alors aperçu le chien en train de se débattre dans l’eau glacée. "Les gens avaient déjà appelé les pompiers, mais j’ai compris que l’animal n’allait plus tenir très longtemps. J’ai donc décidé de le secourir", raconte le jeune hockeyeur.

Ce dernier a alors retiré une partie de ses vêtements et a commencé par tester l’épaisseur de la glace. "Les gens présents m’ont tous déconseillé de m’y risquer, seule une personne m’y a encouragé. J’ai glissé vers le chien, mais une fois atteint je suis moi-même passé à travers la glace. C’était tout près de la fontaine, et la glace y était moins épaisse que sur la rive", poursuit Arno.

Le jeune homme est parvenu à agripper le chien et à le hisser sur la glace. Lui-même a ensuite réussi à sortir de l’eau, et à rejoindre le bord en se glissant sur le ventre. "Personne ne me l’a jamais appris, mais je savais qu’il fallait que je répartisse mon poids sur la glace, et ça a marché", témoigne-t-il encore.