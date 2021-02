C’est une innovation dans le domaine de la navigation : un navire porte-conteneur semi-autonome circule désormais entre les ports de Zeebruges et d’Anvers. Le bateau peut transporter jusqu’à 400 conteneurs en passant par la mer du Nord et l’Escaut. Baptisé le "Deseo", le navire est équipé de caméras et d’autres technologies modernes qui permettent de le diriger à distance.