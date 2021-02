A Riemst une brebis a mis bas cinq agneaux, un événement assez unique

La naissance des quintuplés n’est sans doute pas un pur hasard, étant donné qu’Andi Meyers élève des moutons très fertiles. "Cela fait des années que j’élève des moutons de la race Swifter. Les animaux sont un croisement entre le mouton belge et une race néerlandaise. Nous les élevons avec pour but de faire naître autant d’agneaux que possible en même temps"'.

La semaine dernière une brebis a mis bas des jumeaux et Andi Meyers attend pour ces prochains jours la naissance d’une portée de trois à quatre agneaux. Mais des quintuplés est un événement assez unique. "Cela m’était déjà arrivé en 2016, mais à l’époque un agneau est décédé. Il y a une chance sur un million qu’une brebis donne naissance à cinq petits".