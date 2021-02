Découvrez quand votre centre de vaccination administrera les premiers vaccins

Dès ce vendredi 19 février, tous les 95 centres de vaccination en Flandre devraient être prêts à administrer les vaccins contre le coronavirus. Lundi dernier, le coup d’envoi des vaccinations dans des centres locaux était donné à Beringen, dans le Limbourg. Mais c’est avant tout ce vendredi et au début de la semaine prochaine que la plupart des centres ouvriront leurs portes. Un peu plus tard que prévu initialement, dans l’attente d’un programme informatique essentiel à la campagne et d’une certitude quant à la livraison des vaccins promis par les firmes pharmaceutiques.