La plus haute éolienne du pays s’élèvera dans le port de Gand

L'énergéticien Engie et l'entreprise de recyclage Renewi ont reçu le permis pour l'érection d'une éolienne de plus de 242 mètres de haut dans le port de Gand (photo simulation), ce qui en fera la plus haute du pays. L'engin devrait produire l'équivalent de la consommation annuelle de quelque 4.300 ménages.