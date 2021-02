La police anversoise suit une nouvelle formation pour prévenir le décès de personnes arrêtées

Dès lundi, les agents de la police anversoise seront obligés de suivre une nouvelle formation qui doit leur permettre de reconnaitre le syndrome de délire agité. Il peut être provoqué par la consommation de moyens stupéfiants ou découlerait de troubles psychiques. Il s'agit d'un état de conscience altérée allant de pair avec une connaissance et une perception diminuées et une forte agitation psycho-motrice. Il peut entrainer une mort subite lors d’une arrestation, comme ce fut le cas de Jonathan Jacob à Anvers et Jozef Chovanec à l’aéroport de Charleroi. "Il est important que les agents sachent comment réagir lors de la manifestation de ce syndrome", indiquait l’instructeur Raf Gabriëls à Radio 2 Anvers.