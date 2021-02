Les vaccinations de personnes avec un handicap ont débuté

Au total, quelque 41.000 personnes de ce secteur seront vaccinées ces prochains jours et mois contre le coronavirus. Plus précisément, il s’agit de 14.900 mineurs d’âge handicapés qui séjournent jour et nuit dans un centre ou une initiative parentale. Les personnes qui résident normalement dans un centre, mais sont restées à la maison depuis le début de l’épidémie, seront également vaccinées.

En même temps, 25.900 membres du personnel de tous types d’institutions spécialisées recevront le premier vaccin. Ces prochains mois, quelque 209 institutions et 10 initiatives parentales seront concernées. Six hôpitaux veillent à la livraison des vaccins.

Pour les 5.800 personnes handicapées qui se rendent dans un centre de jour ou celles qui bénéficient des services pour faciliter le logement autonome, la date de vaccination n’est pas encore connue.