"Courir ou pédaler 10.000 km parce que la fermeture des clubs de fitness entraine des décès"

En raison de la crise sanitaire, les centres de fitness sont déjà fermés depuis un total de huit mois. Or ces clubs jouent un rôle important dans un contexte d’épidémie, et leur fermeture entraine un certain nombre de décès, souligne Wim De Raeymaecker du club Fitality à Londerzeel.

"En Flandre, il y a beaucoup de gens qui font du sport dans nos centres, pour entretenir leur condition physique. Tous les jours, nous accueillons des personnes qui s’entrainent pour lutter contre une surcharge pondérale, une tension artérielle élevée, des problèmes de cholestérol ou des affections cardio-vasculaires. Nous les aidons à améliorer leur santé. La fermeture des centres de fitness réduit l’activité physique de ces personnes, elle leur fait prendre du retard. Elles éprouvent des problèmes de santé".

"L’idée était d’organiser une action qui combine l’exercice physique à une sensibilisation au manque de mouvement, qui entraine la perte de vies humaines. Nous voulons attirer l’attention sur le fait que nous sommes davantage que des centres de temps libre", précise De Raeymaecker.

"Notre action sera menée dans les règles de la distanciation sociale, ce qui veut dire qu’ici à Londerzeel nous serons maximum quatre personnes en même temps dans le centre. Nous y avons placé deux vélos, qui seront occupés non-stop pendant 12 heures par des membres et du personnel de notre club. Certains clubs vont aussi sortir des tapis roulant pour la course à pied. Mais le but est d’arriver tous ensemble à faire 10.000 kilomètres".

Selon l’initiateur du projet, une centaine de clubs de fitness se seraient déjà joints à cette action de sensibilisation.