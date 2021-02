Elise Mertens et Aryna Sabalenka remportent la finale du double à Melbourne

Elise Mertens, 25 ans, et Aryna Sabalenka, 22 ans, avaient déjà remporté l'US Open en 2019 et joué les demi-finales de Roland-Garros la même année. Partenaires depuis 2019, les deux jeunes femmes ont aussi remporté ensemble les tournois WTA d'Ostrava (2020), d'Indian Wells et Miami (2019). La Belge et la Biélorusse, têtes de série N.2, profitent de ce sacre pour devenir premières mondiales en double. Elles avaient déjà occupé la deuxième place en septembre 2019, dans la foulée de leur premier titre majeur à Flushing Meadows.

C'est la première fois depuis Kim Clijsters en 2003 qu'une Belge trône au sommet du classement mondial du double. De par son très mauvais rendement au service, Katerina Siniakova a fait pencher la balance dans le premier set en abandonnant à deux reprises sa mise en jeu. C'est donc assez logiquement que Mertens et Sabalenka, qui ont dominé tout le match, aient tourné en tête.

Profitant d'un nouveau break concédé par Siniakova dans le second set, Sabalenka a servi pour le gain du match. Après trois balles de match ratées, dont une sur une volée haute de revers de la Biélorusse, le jeu le plus serré du match s'est terminé sur une faute en revers de Siniakova. "Ces dernières semaines ont été compliquées, je voudrais remercier l'organisation qui a rendu tout ça possible", a dit Elise Mertens lors de la cérémonie d'après-match.

Aryna Sabalenka a elle tenu à remercier Elise Mertens de jouer avec elle. Complices, les deux joueuses ont posé avec le trophée en effectuant leur traditionnel petit pas de danse.