En 2020, le nombre de blessés et tués sur les routes a baissé de plus de 20%

En revanche, l'institut Vias note une hausse du nombre d'accidents impliquant un cycliste en Wallonie (+ 21%) et à Bruxelles (+13%). Depuis la création du baromètre de la sécurité routière, c'est la première fois que ces Régions dépassent le seuil des 1.000 victimes d'un tel accident sur une année. Cette hausse est, selon Vias, à mettre en relation avec l'augmentation du nombre de cyclistes sur les routes. Pour ce qui est du nombre de tués, les tendances sont plus favorables puisque aucune victime mortelle n'est à dénombrer à Bruxelles et que le nombre de décès a baissé de moitié en Wallonie (de 21 à 11 tués).

La densité moindre du trafic a incité certains conducteurs à rouler plus vite en 2020, ce qui a eu un impact très négatif sur la gravité des accidents, souligne l'institut Vias. Ainsi, sur autoroute, les accidents n'avaient jamais été aussi graves sur les 10 dernières années, indique-t-il: 42 tués ont été recensés par 1.000 accidents en 2020 contre 32 en moyenne les années précédentes.