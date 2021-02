Le gouvernement flamand passe de l'aide d'urgence au redémarrage des entreprises

Pendant la première phase de la crise, le gouvernement flamand a pris des mesures de soutien qui devaient initialement maintenir la liquidité des entreprises et des secteurs. Au total, il était question d'environ 3,5 milliards d'euros d'interventions, dont 1,8 milliard sont allés aux entreprises sous forme de primes et de mécanismes de protection. Dans les prochains mois, le gouvernement flamand continuera à soutenir les entreprises qui doivent fermer ou qui subissent de lourdes pertes de chiffre d'affaires, promet le ministre-président flamand.

Mais en même temps, son gouvernement veut mettre l'accent sur des mesures visant à renforcer la solvabilité des entreprises. "Nous voulons ainsi guider les entreprises à travers la prochaine phase de la crise et les aider à remettre leurs activités sur les rails, mais aussi à développer de nouveaux produits et services", explique Jan Jambon dans sa note.

Cela signifie que le gouvernement flamand évolue vers une approche différente basée sur des injections de capitaux, des prêts et des garanties visant à compléter l'action des banques, activer le marché et produire un effet de levier. On passe des primes et subventions à une mise à disposition de moyens financiers, en principe, remboursés au gouvernement flamand au fil du temps.