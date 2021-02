"Les chanteurs d’opéra peuvent aider à la rééducation de patients Covid"

Au Royaume-Uni, l’Opéra national et le réseau d’hôpitaux NHS Trust ont lancé un projet pilote au cours duquel des chanteurs d’opéra aident des patients du Covid-19 dans leur rééducation, indique le quotidien De Standaard. Grâce aux connaissances spécifiques des chanteurs, douze patients ont effectué des exercices de respiration pour entrainer leur muscle et leur capacité pulmonaires.

Le projet britannique s’est avéré un succès. Ce qui n’étonne pas la chanteuse belge d’opéra Astrid Stockman. "Je m’en étais toujours doutée", indiquait-elle au micro de Radio 2 Anvers. "En tant que chanteur, nous sommes sans cesse concentrés sur la façon de respirer. Tout comme les musiciens à vent, nous apprenons des techniques pour utiliser de la façon la plus efficace l’air que nous inspirons. Ces techniques peuvent certainement aider les personnes qui ont le souffle court ou qui éprouvent de l’anxiété".

Les chanteurs d’opéra s’entrainent tout au long de leur carrière à respirer de façon "efficace", mais il n’est pas impossible pour un patient corona de maitriser aussi ces techniques, estime Astrid Stockman. "Enfant, nous respirions naturellement par le ventre, car c’est dans la nature de l’être humain. Mais ensuite nous nous mettons debout, nous vivons de façon plus rapide et nous finissons par ne plus inspirer l’air dans le ventre mais seulement dans la cage thoracique", explique la chanteuse flamande.

"En utilisant les muscles du ventre, on ouvre les poumons et on réapprend à respirer par le ventre. Cela calme énormément. Et certainement en cette période de stress accru, cela peut profiter à tout le monde".