Melikan Kucam et son épouse poursuivis pour fraude sociale et au domicile

L'ancien élu N-VA Melikan Kucam (photo, au centre) et son épouse Birsen Y. sont poursuivis pour fraude sociale et fraude au domicile par le parquet de Malines, indique ce dernier ce vendredi. Cette affaire est dérivée de celle du trafic de visas humanitaires, dans laquelle Kucam a été condamné en janvier à 8 ans de prison et sa femme à 40 mois par le tribunal correctionnel d'Anvers. Il y avait encore huit autres co-accusés dans cette affaire de trafic, dont le fils de Kucam. Les époux ont l’intention d’aller en appel de ce jugement.