Une vingtaine de centres de vaccination ont ouvert leurs portes en Flandre

En Brabant flamand, le Brabanthal de Louvain (photo) a également entamé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 ce vendredi. La zone de première ligne de Louvain a reçu 40 flacons du vaccin développé par AstraZeneca cette semaine, dont 200 doses devaient être administrées ce vendredi à des médecins, infirmiers et dentistes dans la salle de concert convertie en centre de vaccination.

Les autorités locales affirment pouvoir effectuer jusqu'à 4.600 injections par jour, si les doses sont disponibles en quantité suffisante. D'autres centres dans le Brabant flamand ont également commencé à vacciner à Aerschot, Diest, Tirlemont et Landen. Les centres de Rotselaar et de Oud-Heverlee ont confirmé qu'ils débuteront samedi. Les zones de Zennevallei et de Druivenstreek, qui ont des centres à Hal, Alsemberg (une section de la commune de Beersel), Zaventem et Overijse, attendent lundi.