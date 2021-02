Après la neige et le gel du week-end passé, place à présent aux températures printanières

Si l'on compare la météo de ce week-end avec celle du précédent, il semble y avoir un monde de différence. "Une différence d'environ 25 degrés, et cela a tout à voir avec un changement de masse d’'air", explique le météorologue de la VRT Frank Deboosere.

"La semaine dernière, avec la neige et le gel, il y avait une masse d'air du nord-est, en provenance de Pologne, de Finlande, de Biélorussie. Entre-temps, la situation a complètement changé. Cela est lié à la localisation des zones de haute et basse pression. L'air vient à présent du sud, d’Afrique du Nord. A l'origine, c'était même de l'air tropical. Et c'est ce qui fait toute la différence. D'ailleurs, l'air est également chargé de poussière du Sahara et nous pourrons le voir dans les magnifiques couchers et levers de soleil".

Les aléas de l'hiver sont-ils donc terminés pour cette année ? "Non", ajoute catégoriquement Frank Deboosere. "Le temps doux peut arriver aussi vite qu'il peut partir. Le week-end prochain, le vent tournera à nouveau au nord. Et nous pourrons alors ressortir nos gros pulls d'hiver du placard".