Ce week-end en Flandre, vous pouvez compter les taupinières dans votre jardin

L'objectif du week-end de ce recensement est de cartographier la répartition des taupes en Flandre. Les résultats seront inclus dans le nouvel atlas des mammifères qui sera élaboré dans les années à venir. On reconnaît une taupinière à son grain relativement grossier, assez haut et à peu près rond. Elle n'est pas envahie par la végétation et son entrée n'est généralement pas visible.

Les personnes qui possède un jardin avec une belle pelouse n'apprécient généralement pas les taupes (et surtout les petits monticules disgracieux qui l'accompagnent), mais l'animal a son utilité. "Les taupes sont des animaux très utiles", explique Annelies Jacobs de Natuurpunt. "Ils veillent à ce que votre sol soit correctement aéré et ils mangent aussi toutes sortes de bestioles qui, autrement, se mettraient à manger vos plantes ornementales. De nos jours, un jardin peut aussi avoir des coins plus sauvages et c'est la raison pour laquelle nous demandons aux gens d’accepter de vivre avec elle et de voir une taupinière comme faisant partie d'un jardin sain".

Natuurpunt s'intéresse particulièrement aux endroits en Flandre où peu de taupinières ont été signalées jusqu'à présent. "Il y a certaines régions, comme dans le Westhoek, en Flandre occidentale, près d'Ypres et de Diksmuide où nous avons encore peu de données, mais aussi dans la province du Limbourg, il y a encore quelques trous noirs sur la carte qui peuvent vraiment être remplis par des observations de taupes".

Si vous constatez une taupinière dans votre jardin ou ailleurs ce week-end ? Vous pouvez ensuite facilement signaler votre observation via le point de signalement des taupes en ligne. Vous pouvez le faire sans avoir à vous inscrire. Vous pouvez également ajouter une photo.