Covid-19 : Les chiffres continuent de baisser mais plus lentement

Entre le 13 et le 19 février, 119 malades ont été hospitalisés chaque jour en raison de leur contamination au coronavirus. Il s'agit d'une diminution de 4% par rapport à la période de référence précédente. Le nombre de lits occupés à l'hôpital par des patients Covid-19 est en augmentation, à 1.606 vendredi, contre 1.588 jeudi. Les soins intensifs traitaient vendredi 313 malades ayant contracté le coronavirus, dont 160 nécessitaient une assistance respiratoire.

Les décès s'affichent également en baisse, avec 39,4 personnes qui ont succombé au Covid-19 chaque jour entre le 10 et le 16 février (-4,8%). Au total, la Belgique déplore 21.859 morts dans cette épidémie.

Entre le 10 et le 16 février, une moyenne quotidienne de 1.886,4 nouvelles contaminations a été détectée. Ce qui représente une diminution de 5% par rapport à la période de sept jours précédentes. Au total, depuis le début de l'épidémie, 749.739 infections ont été recensées.

Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages, est de 5,4%. Quant à l'incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s'établit à 236,3 (-17%).

Le taux de reproduction (Rt) s'établit à 0,98. Lorsqu'il est inférieur à 1, on considère que l'épidémie tend à diminuer.

Une première dose de vaccin a été injectée à 385.311 personnes, soit à 4,18% de la population belge âgée de 18 ans et plus. Une seconde injection a été administrée à 245.518 bénéficiaires, soit 2,66% des 18 ans et plus.