Le beau temps attire de nombreuses personnes vers la côte, la SNCB signale une forte affluence

Ce premier week-end de beau temps a attiré de nombreuses personnes vers notre littoral. La SNCB fait état d'une "affluence exceptionnelle" dans les gares de Bruxelles et de Gand. L'accès aux quais est contrôlé pour éviter les foules excessives et les trains surchargés, en cette période de pandémie. "Nous vous demandons d'attendre patiemment dans la gare et de toujours garder une distance suffisante et de suivre les instructions du personnel", peut-on lire sur le site internet de la SNCB.