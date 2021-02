Un jeune automobiliste de 21 ans se tue contre un arbre à Zwevegem

Le jeune homme résidant à Menin circulait dans la Stijn Streuvelsstraat entre Avelgem et Heestert lorsque l'accident s'est produit dans un léger virage.

Le jeune homme voulait dépasser un ami qui roulait devant lui dans une camionnette. À ce moment précis, un autre véhicule est arrivé en sens inverse. Le jeune homme a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasé contre un arbre. Le choc a été très violent et a disloqué le véhicule.

L'avant de la voiture s'est retrouvé dans le fossé et l'arrière dans un pré quelques mètres plus bas. Les secours n’ont rien pu faire pour le jeune homme qui est mort sur le coup. Son ami, qui a vu l'accident se produire, et le conducteur de voiture qui arrivait en face étaient en état de choc.