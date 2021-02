Doublement du nombre de nuitées à la mer durant les vacances de carnaval

Malgré la crise, le secteur du tourisme peut largement se prévaloir de bonnes vacances de printemps. Au total, le nombre de nuits passées en bord de mer est estimé à 750.000, soit presque le double des 375.000 nuitées enregistrées pendant les vacances de printemps 2020.

La location de maisons de vacances et d'appartements a tout particulièrement augmenté. Les agences de location touristique ont enregistré 20% à 30% de réservations de plus que l'an dernier et parlent d'un taux d'occupation de 60% à 70%. De nombreux propriétaires se sont également rendus dans leur résidence secondaire.

Les hôtels du littoral sont également satisfaits de la semaine. Un taux d'occupation d'environ 80% a été enregistré pour le premier week-end. Le milieu de la semaine représentait 50% à 60%. Le deuxième week-end était bon pour une occupation d'environ 70%.

Selon Westtoer, le beau temps de la seconde moitié des vacances a, entre autres, poussé beaucoup de gens à prendre la direction de la mer.