Il n’a jamais fait aussi chaud un 21 février depuis le début des mesures de températures

Le record de température pour un jour du mois de février a, lui, été fixé fin février 2019, avec plus de 20°C à Uccle. Un record qui ne devrait pas être dépassé cette année.

Pour ce dimanche après-midi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps ensoleillé avec encore toujours un peu plus de nuages élevés sur l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 12° en Hautes-Fagnes et 16° ou 17° dans le centre du pays. En Campine, le mercure pourrait éventuellement atteindre 18°. Le vent sera modéré de secteur sud et les rafales pourront atteindre 50 à 55 km/h sur les hauteurs de l'Ardenne.

En soirée, le ciel sera serein à peu nuageux. Durant la nuit de dimanche à lundi, les voiles d'altitude deviendront à nouveau plus nombreux depuis la frontière française. Les minima se situeront entre 3° et 6° en Ardenne et entre 7° et 10° ailleurs, sous un vent généralement modéré de sud-sud-est.

Lundi, le temps sera d'abord ensoleillé ou assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. Dans le courant de l'après-midi, davantage de champs nuageux arriveront par la frontière française, mais le temps restera sec. Il fera à nouveau très doux pour la saison, avec des maxima de 13° en Hautes-Fagnes à 18° en Campine.

Mardi, le temps sera sec et le ciel composé d'éclaircies et de champs nuageux. Les maxima, toujours doux pour la saison, seront compris entre 13° et 17°.