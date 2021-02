La migration des crapauds a commencé, mais avec le froid elle était moins prévisible

Les crapauds sont de nouveau en route. La migration annuelle vers leur lieu de reproduction préféré est l’occasion pour Natuurpunt de mettre à nouveau les automobilistes en garde et d'organiser les actions de franchissement pour éviter aux crapauds de périr sous les roues des véhicules.

"En raison de la densité du réseau routier flamand, de nombreux crapauds doivent traverser une route lors de leur migration printanière. Souvent, ce voyage se termine par la mort".

En principe, on peut assez bien prévoir le début de la migration des crapauds, mais en raison du temps glacial de la semaine dernière, cela s'est avéré plus difficile cette année. "Plusieurs facteurs déterminent le début de la migration des crapauds", explique Dominique Verbelen de Natuurpunt.

"L'important est qu'il n'y ait pas de gel sur le sol pendant quelques jours d'affilée. Et ce fut le cas avant-hier, en raison de la forte bruine hivernale. Nous ne savions donc pas comment les crapauds allaient réagir. Il faut aussi qu'il y ait une forte humidité, ce qui n'était pas le cas hier non plus. Mais apparemment, le temps chaud a été le déclencheur de la migration".