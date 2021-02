Nouvelle journée printanière et nouveau risque de forte affluence à la côte

La SNCB s’y est préparée, déclare le porte-parole Dimitri Temmerman : "Nous avons pris des mesures préventives. Des agents de sécurité ont été déployés dans les gares pour répartir les voyageurs autant que possible dans les trains et éviter qu’ils ne soient bondés. La SNCB conseille à ceux qui veulent voyager de consulter l’application. "Vous pouvez y voir à quel point votre train est occupé et si c'est le cas, vous pouvez décider de prendre un train plus tard".

Par ailleurs, certaines villes prennent des mesures drastiques. Le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein (Open VLD), a demandé de ne pas se rendre au centre-ville ce dimanche.

"Nous allons déployer des policiers supplémentaires pour nous assurer que les mesures seront respectées. Dès que la capacité de stationnement sera dépassée, nous veillerons à ce que les voitures soient détournées vers les parkings périphériques. Mais nous demandons également aux gens d’éviter le quartier de la gare ou du casino si ce n'est pas nécessaire. Cela n'a aucun sens de venir au centre, où il y a déjà beaucoup de monde dans un espace limité".