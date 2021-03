Des assouplissements gérables dès le 1er mai ? "Il faut absolument rester prudent", souligne De Croo

Les diverses modélisations mathématiques présentées lors de la conférence de presse révèlent qu’un assouplissement des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus dès le 1er mars ne sont pas envisageables parce qu’elles risqueraient de mener à une troisième vague de l’épidémie et surcharger les hôpitaux. Par contre, elles seraient possibles dès le 1er mai tout en gardant la situation sous contrôle, indiquait le biostatisticien Niel Hens (photo). Le Premier ministre Alexander De Croo souligne donc l’absolue nécessité de rester extrêmement prudents.

Selon les estimations actuelles, la contagiosité du variant britannique serait supérieure de 50% par rapport aux souches traditionnelles du coronavirus, a souligné le professeur Nicolas Franco, chercheur en mathématique à l'UNamur. Cependant, cette estimation comporte encore "une grosse marge d'erreur". C'est pourquoi pour chaque scénario présenté, trois options sont retenues: une contagiosité supérieure de 30%, de 50% et de 70% dans le pire des cas.

Le premier scénario prévoit le maintien des mesures actuelles dans les prochains mois. On peut observer dans le cas le plus défavorable, "une petite 3e vague venant de l'augmentation du variant britannique", a pointé le professeur Franco. Si les contacts augmentent au 1er mars (scénario deux), avec une levée des mesures simultanées pour retomber à la même situation que septembre, on constate plusieurs problèmes.

"Le scénario le plus probable montre une augmentation assez forte des hospitalisations", comme lors des deux précédentes vagues. Le scénario du pire dépasse lui clairement la capacité des hôpitaux. Si on prend la même hypothèse de redémarrer comme en septembre non pas en mars mais en avril (scénario 3), on voit que les courbes "sont beaucoup plus gentilles", a-t-il ajouté. Celle qui estime que le variant est 50% plus contagieux est davantage "sous contrôle", du fait notamment d'une campagne de vaccination beaucoup plus avancée. Quant au dernier scénario, qui imagine l'hypothèse d'un relâchement seulement au 1er mai, la situation apparaît, même dans le pire des scénarios, "sous contrôle complet", ce qui "donne de bonnes perspectives" pour les mois de mai, juin et de l'été, estime le chercheur de l'UNamur.