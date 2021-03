La Flandre a acquis le manuscrit complet de "Bezette Stad" de Paul van Ostaijen, "d’une valeur inestimable"

Le biographe de Paul van Ostaijen et auteur d'un livre sur "Bezette Stad", Matthijs de Ridder, a qualifié l'ouvrage de "pièce essentielle de la littérature néerlandaise moderne". Selon le spécialiste, ces qualités sont dues à un principe très simple mais novateur. "Van Ostaijen a décidé qu'il ne pouvait pas représenter le monde réduit en pièces durant la Première Guerre mondiale en vers classiques. Il ne pouvait capturer ce monde brisé que par le biais d'une poésie morcelée."

Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA), considère lui aussi "Bezette Stad" comme l'un des recueils les plus importants de l'histoire de la littérature flamande, néerlandaise et même européenne. "Le manuscrit disparu de Paul van Ostaijen est de retour chez nous cent ans plus tard et enrichit considérablement notre ville", a conclu De Wever.

Le recueil sera exposé au grand public à partir du 27 mars, dans le cadre de l'exposition "Boem Paukeslag. Bezette Stad 100! ".