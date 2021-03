Interdiction de voyages non essentiels: la Commission veut une réponse avant 10 jours

Les cinq autres pays de l'UE pointés par la Commission pour cause d'interdictions de voyages disproportionnées par rapport au respect de la libre circulation sont l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Hongrie.

L'exécutif européen avait déjà rappelé la semaine dernière à tous les États membres la nécessité de respecter les recommandations sur les déplacements qu'ils avaient eux-mêmes décidées.

"On demande des clarifications, et peut-être d'en revenir à une mesure plus logique de déconseiller ces voyages mais de ne pas les interdire", a exposé mardi le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, avant une réunion des ministres des Affaires européennes qui abordera cette question. Il s'était déjà prononcé pour lever l'interdiction belge le 1er mars.

Entrée en vigueur le 27 janvier afin de prévenir l'importation de nouveaux variants plus infectieux du coronavirus à la saison du congé de Carnaval, cette interdiction, limitée aux déplacements touristiques et de loisirs, va au-delà des recommandations européennes "alors que la situation épidémiologique dans plusieurs États membres est comparable ou meilleure qu'en Belgique", souligne la Commission.

Elle insiste sur la nécessité pour les Vingt-sept de se référer aux cartes mises à jour chaque semaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui sont à ses yeux "le meilleur outil pour accroître la cohésion entre les États membres" dans leur processus de décision.