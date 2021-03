Léger assouplissement dans les écoles flamandes : les excursions d’un jour autorisées

Les excursions d'un jour maximum seront à nouveau autorisées pour tous les élèves de l'enseignement primaire et secondaire, dès le 15 mars prochain, en Communauté flamande. À partir de cette date, les enfants et les jeunes de l'enseignement spécialisé OV3 et OV4 pourront à nouveau aller à l'école à plein temps, tout comme les élèves qui fréquentent l'enseignement professionnel à temps partiel.