Les trains et leurs voies à l’honneur du festival Europalia

Le long de la ligne Ostende-Eupen, la ligne la plus longue et la plus fréquentée de Belgique - qui traverse par ailleurs toutes les communautés linguistiques du pays - seront installées sept œuvres d’autant d’artistes sélectionnées par la curatrice Caroline Dumalin : Che Go Eun, Inas Halabi, Flaka Haliti, Chloé Malcotti, Sophie Nys, Marina Pinsky et Laure Prouvost. Leurs œuvres se plongent dans des contextes locaux, parfois oubliés ou cachés, et s’intègrent à l’espace semipublic situé le long des voies et dans les gares.

Le chorégraphe et danseur Boris Charmatz donnera le coup d'envoi du programme de danse du côté de Bruxelles-Nord. "La Ronde", une performance longue et étourdissante, présente des duos de danseurs, musiciens, comédiens et chanteurs dont les couples, six heures durant, se font et se défont. Charmatz emplira la Gare du Nord de Bruxelles de mouvements, dialogues et musiques puissants (en collaboration avec Charleroi Danse) qui donnent le départ d’une série de performances (participatives), installations et concerts dans des gares et des trains aux quatre coins de la Belgique.

Le chorégraphe et danseur Mohamed Toukabri développe pour Trains & Tracks une nouvelle performance touchant au breakdance, au hiphop et à leur rapport à l’espace public et aux gares. La performance sera montrée chez plusieurs partenaires (Concertgebouw Brugge, Théâtre de Liège, …) et précédée de workshops dans les gares.