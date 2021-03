Plus de 100 artistes en concert pendant 24 heures, le 12 mars au Sportpaleis d’Anvers

Exactement un an après la fermeture des salles de concert le 12 mars dernier, "nous ne tenons plus", explique le musicien Miguel Wiels, à l'initiative du projet.

Plus de 100 artistes de tous genres musicaux se sont déjà engagés à participer à ce concert qui totalisera plus de 400 morceaux. "Ce sera un long marathon et nous n'en aurons peut-être pas assez après 24 heures. Nous prenons de l'avance sur le moment où nous pourrons nous tenir devant un public en live. Ce moment approche, nous en sommes convaincus. Ce sera une répétition générale", poursuit-il.

L'affiche sera annoncée prochainement sur le site web et les réseaux sociaux de "24 uur live".

"Nous avons traversé la pire année de l'histoire pour le secteur de la culture et de l'événementiel", a déclaré le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA). "Nous devons continuer à faire de la musique, quelles que soient les circonstances. J'espère que nous pourrons bientôt reprendre une vie normale."