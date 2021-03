Jan Jambon estime qu’un sérieux assouplissement sera possible dès avril

Le ministre président flamand Jan Jambon (N-VA) pense qu'un sérieux assouplissement des mesures sanitaires sera possible à partir d'avril. Il a fait cette déclaration ce mercredi devant le Parlement flamand après avoir interrogé par plusieurs parlementaires sur le prochain comité de concertation de ce vendredi. Un assouplissement plus limité devrait être possible plus tôt, à partir du 1er mars, "avec des mesures en faveur des jeunes", a ajouté Jan Jambon.