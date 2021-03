La police a dressé plus de 1.200 PV lors de contrôles aux frontières durant les vacances de Carnaval

Pendant les vacances de carnaval, du 13 au 21 février, la police locale et fédérale a vérifié si le couvre-feu et l'interdiction des voyages non essentiels étaient bien respectés. Pour les voyageurs qui effectuent des trajets essentiels, il est obligatoire de pouvoir présenter un résultat de test négatif et de remplir le formulaire de localisation des passagers. Cela aussi a été vérifié.

Dans les régions frontalières, quelque 1 188 PV ont été dressés pour non-respect de l'interdiction de voyager. Cela inclut les personnes qui n'ont pas respecté le couvre-feu entre minuit et cinq heures du matin ainsi que les personnes qui ont été prises pour un voyage non essentiel. Pendant les heures de couvre-feu, 753 procès-verbaux ont été rédigés.

Les 435 PV restants pour des violations de l'interdiction de voyager sont attribués par la police fédérale à des violations de voyages non essentiels. Toutefois, il ne s'agit que d'une estimation : "Les rapports officiels qui ont été rédigés la nuit contre l'interdiction des voyages non essentiels ne sont pas comptabilisés, mais nous supposons que ce nombre sera plutôt faible".

"Ces chiffres sont probablement une sous-estimation de la réalité", prévient la police fédérale. "Nous devons tenir compte d'un retard dans le traitement des rapports officiels dans la base de données nationale générale. Les actes qui ont été émis le week-end dernier, mais qui n'ont pas encore été enregistrés, et ne sont pas encore comptabilisés dans ces chiffres".

Les agents de la police fédérale ont contrôlé 67 063 personnes dans des modes de transport différents, dont des avions, des trains et des véhicules, pendant les vacances de carnaval.